Als Angela Merkel Bundes­kanz­lerin wurde, nutzten manche Kommen­ta­toren die Gele­gen­heit, ihre Kompe­tenz in Frage zu stellen, da sie keine Kinder habe. Deshalb mangle es ihr an einer wich­tigen Lebens­er­fah­rung, die es im höchsten Amt aller­dings brauche. Das Problem an diesem Vorwurf ist nicht nur, dass man dabei nicht bedenkt, dass die meisten männ­li­chen Poli­tiker in hohen Ämtern, die Kinder haben, sich aus der Betreuung und der Haus­halts­füh­rung größ­ten­teils raus­halten, sondern diese an ihre Ehefrauen und Personal dele­giert haben. Sie haben also auch wenig Ahnung von den Arbeits­an­for­de­rungen, die mit der Fürsorge im Alltag einher­gehen. Das Problem ist zudem: Am Vorwurf mangelnder Kompe­tenz durch mangelnde Lebens­er­fah­rung ist was dran.

Mangelnde Fürsor­ge­kom­pe­tenzen

Wenige Menschen in hohen poli­ti­schen Ämtern haben jemals inten­sive Fürsor­ge­ar­beit betrieben, sonst hätten sie nicht die Zeit und Energie gehabt, in diese Ämter zu gelangen. Im Umkehr­schluss bedeutet das aber: Viele Menschen in hohen Entschei­dungs­po­si­tionen haben blinde Flecken bezüg­lich der Ressourcen, Ener­gien und Kompe­tenzen, die es braucht, um Sorge­ar­beit zu leisten, die für den Erhalt des sozialen Umfelds nötig ist.

Gene­rell ist immer noch den Eindruck bestim­mend, dass Pflege, Kinder­be­treuung, Haus­halt und derglei­chen wie von selbst geschehen, wie eine Aussage von Chris­tian Lindner illus­triert. Wenn er dran sei mit der Care-Arbeit um die Kinder, würde er diese Zeit nutzen, um Bücher zu schreiben, zu jagen, zu fischen und zu imkern. Wenn Herr Lindner sich um seine zukünf­tigen Kinder kümmern würde, käme er zu diesen schönen Sachen aller­dings ebenso wenig wie zum Politik-Machen.

Sorge­ar­beit bedeutet Vollzeitjob

Sich um andere zu kümmern ist ein Voll­zeitjob, so dass Menschen, die diese Arbeit über­nehmen, wenig Zeit für poli­ti­sche Teil­habe haben. Das bedeutet auch, dass ihre Stimmen und ihr Enga­ge­ment fehlen, um ihre Probleme sichtbar zu machen, um ihre Situa­tion der Fürsor­ge­ar­bei­tenden nach­haltig zu verbes­sern. Entspre­chend schlecht sind diese Bereiche finan­ziert und durch bessere Arbeits­be­din­gungen entlastet.

Die Zwick­mühle an mangelnder Erfah­rung und Unsicht­bar­keit liegt auch darin begründet, wie wir in unserer Gesell­schaft Fürsorge histo­risch und gesell­schafts­po­li­tisch bisher darge­stellt und einge­for­dert haben: Katho­li­zismus und Kapi­ta­lismus gingen hier Hand in Hand in der domi­nanten Erzäh­lung, dass Fürsor­gende selbst scheinbar keine Unter­stüt­zung brau­chen; selbstlos und dienend passiert das Werk des Kümmerns wie von selbst. Diese Über­zeu­gung ist unbe­wusst in unserer Kultur veran­kert und lässt sich auf ein Bild zurück­führen, das sich als sehr wirkungs­mächtig erweist, wenn es um die Arbeit im Zwischen­mensch­li­chen geht: Das Mutter­ideal ist das toxi­sche Vorbild für alle pfle­genden, betreu­enden und sozialen Berufe. Weil wir von der Mutter die Selbst­auf­gabe verlangen, verlangen wir sie auch von Krankenpfleger:innen, Sozialarbeiter:innen und Lehrer:innen. Unter­mauert von unseren biolo­gis­ti­schen wie auch christ­lich geprägten Erzähl­tra­di­tionen von Barm­her­zig­keit und natur­haft weib­li­cher Selbst­auf­op­fe­rung, wie sie proto­ty­pisch die Jung­frau Maria verkör­pert, haben wir gelernt, diesen funda­men­talen Gegen­satz von bedürf­nis­losen Sorgenden und bedürf­tigen Umsorgten als eine Tatsache anzu­er­kennen. Die meist weib­lich gedachte Pfle­gende ist willig für die Bedürf­nisse anderer da, ohne eigene Bedürf­nisse zu haben.

Das Mutter­ideal wirkt hier als Arbeits­grund­lage. Liebe als Jobbe­schrei­bung, die vom Himmel fällt. Dass Liebe und Fürsorg­lich­keit eine unend­liche Ressource seien, die weder ordent­lich bezahlt noch als Belas­tung in Betracht gezogen werden müsse, hängt mit der Roman­ti­sie­rung der Mutter zusammen: deren Lohn – nur Liebe.

Der Mythos der Mütter­lich­keit und die verge­schlecht­lichte Arbeitsteilung

Die Idee der Mutter als einer unver­sieg­baren Quelle von Selbst­lo­sig­keit wurde mit der Mär vom Mutter­in­stinkt im 18. Jahr­hun­dert in den Natur­wis­sen­schaften sowie der aufkom­menden Pädagogik zemen­tiert, um die Geschlechts­cha­rak­tere und damit die geschlecht­liche Arbeits­tei­lung von Männern und Frauen in der entste­henden bürger­li­chen Gesell­schaft zu begründen. Frauen wurde qua ihrer Natur eine Kompe­tenz für Pflege und Selbst­lo­sig­keit unter­stellt; ein Konstrukt, das sich bestens eignete, um die Eman­zi­pa­ti­ons­be­stre­bungen von Frauen zurück­zu­drängen. Es diente als Propa­gan­da­mittel, um Frauen an Kinder und das Heim zu binden und der Verfü­gungs­ge­walt von Staat und Ehemann zu unter­stellen. Dieses Konstrukt hält sich im pseu­do­wis­sen­schaft­li­chen Allge­mein­wissen bis heute. Es dient weiterhin dazu, Frauen erpressbar zu machen, ihre eigenen Ambi­tionen und Bedürf­nisse denen von Kindern und Familie zu unter­stellen. Eine verklärte Form der Aufop­fe­rung, auf der ein Groß­teil unserer Ökonomie beruht. Denn ohne das unbe­zahlte Personal der Haus­frau im Haus­halt wäre eine 40-Stunden-Woche des Ehegatten nie machbar gewesen.

Somit wurde die Klein­fa­milie zu dem Ort, an dem die Tren­nung der Gesell­schaft in eine öffent­liche Sphäre (Staat, Ökonomie, Zivil­ge­sell­schaft, Ratio­na­lität) und eine private Sphäre (Pflege, Familie und Emotio­na­lität) exer­ziert wurde. Das Private wurde der Ort, an dem die Frau unsichtbar und unbe­zahlt die wich­tige Arbeit der Pflege und Fürsorge erle­digt: Die Klein­fa­milie als Garantin für die geschlecht­liche Arbeits­tei­lung von Privat und Öffent­lich, sichtbar und unsichtbar, bezahlt und unbe­zahlt. Die männ­lich codierte öffent­liche Sphäre erfährt bis heute eine hohe gesell­schaft­liche Aner­ken­nung – und die weib­lich codierte private Sphäre eine nied­rige Aner­ken­nung (in der Realität half eine Idea­li­sie­rung des Mutter­bildes den Frauen wenig, die mit ein paar Hilfen zur Verein­bar­keit von Familie und Beruf abge­speist wurden).

Preka­ri­sierte Sorge

Die nied­rige Aner­ken­nung spie­gelt sich heute auch in der Entloh­nung und dem Status der Arbeit wider, die diesen Berei­chen zuge­teilt werden, Sie erklärt auch, warum häus­liche und pfle­ge­ri­sche Arbeiten so unat­traktiv erscheinen, vor allem für Männer. Frauen werden aufge­wertet, wenn sie in der männ­li­chen Sphäre der Lohn­ar­beit bestehen. Männer, die in die weib­liche Sphäre gehen, werden abge­wertet (und müssen wie Herr Lindner deshalb mindes­tens auch noch jagen und ein Buch schreiben, wenn sie sich dazu herab­lassen). Hier zeigt sich auch die Krux der Gleich­be­rech­ti­gung: Bis heute hält sich hart­nä­ckig das Miss­ver­ständnis, dass Gleich­be­rech­ti­gung erreicht sei, wenn Frauen in die Arbeits­be­reiche der Männer, die mit mehr Auto­nomie verbunden werden, vordringen können. Nicht berück­sich­tigt wird, dass wirk­liche Gleich­be­rech­ti­gung nur dann funk­tio­nieren kann, wenn auch Männer die Arbeit über­nehmen, die Frauen tun – bzw. dass diese Arbeit aus der Misere des Privaten geholt und gesamt­ge­sell­schaft­lich orga­ni­siert und umver­teilt wird: Fürsorge, Pflege, Haus­halt, Kinderbetreuung.

Diese Ideale der selbst­losen Mütter­lich­keit, auf die unsere Ökonomie unbe­zahlt Zugriff haben will, haben aber nicht nur einen nega­tiven Effekt auf Frauen, sondern sie finden sich auch in allen pfle­ge­ri­schen und sozialen Berufen wieder, die als abge­kop­pelt von der ‚normalen‘ Ökonomie betrachtet werden, weil in ihnen ein gewisses Maß an Selbst­lo­sig­keit einge­for­dert wird. Care-Arbeit kann ökono­misch gesehen nicht effi­zient orga­ni­siert werden: Die Logik der Wirt­schaft­lich­keit wirkt sich per se schlecht auf ihre Qualität aus. Profes­sio­na­lität bedeutet bei der Care-Arbeit Geduld und Akzep­tanz gegen­über mensch­li­chen Bedürf­nissen und nicht Schnel­lig­keit und Fließ­band­ar­beit. Die mensch­liche Mehr­ar­beit muss von Pfle­genden auf eigene Kappe scheinbar selbstlos in Barm­her­zig­keit ausge­gli­chen werden, und das erwarten wir auch von ihnen.

Der Erzieher:innenberuf ist einer, in dem auffal­lend viele im Burnout landen; einfach nur mehr Lohn hält sie oder ihn von der Belas­tungs­de­pres­sion nicht ab. Viele Pfle­gende und mitt­ler­weile auch Lehrer:innen und Erzieher:innen verlassen ihre Berufe, da sie ihren ethi­schen Stan­dards nicht gerecht werden können, weil sie Kranke, Pfle­ge­be­dürf­tige und Schüler:innen nur noch verwalten dürfen: Für die Komple­xität der Fürsorge ist weder Zeit noch Raum.

Femi­nis­ti­sche Ökono­mie­kritik in Zeiten der Austerität

Um diese Zusam­men­hänge begreif­lich zu machen, bezieht sich die femi­nis­ti­sche Ökono­mie­kritik auf die Theorie der primi­tiven Akku­mu­la­tion, der soge­nannten Land­nahme, wie sie Rosa Luxem­burg vertrat. Diese stellte fest, dass es neben der Lohn­ar­beit noch andere Formen der Ausbeu­tung gibt, die als inte­graler Bestand­teil einer vorrangig auf Profit­ma­xi­mie­rung orien­tierten Ökonomie etabliert wurden: der Raub von Land, Boden­schätzen und anderen Ressourcen durch Enteig­nung, Priva­ti­sie­rung, Kolo­nia­lismus, Skla­verei und Zerstö­rung der Subsis­tenz­wirt­schaft. Der Kapi­ta­lismus schafft sich ein Außen, das anderen Regeln unter­worfen wird und als Ressource immer wieder umge­formt und ange­eignet werden kann. Dazu gehört auch, dass alles, was die kapi­ta­lis­ti­sche Arbeits­weise umsonst haben will, als Natur benannt wird: Ressourcen wie Öl, Kohle und Wasser ebenso wie die ‚natür­liche‘ Mütter­lich­keit oder Fürsorglichkeit.

Die Struk­tur­an­pas­sungs­pro­gramme des IWF beispiels­weise zwangen zahl­reiche Länder, ihre Ausgaben für Gesund­heit, Soziales und Bildung zu kürzen: alles Bereiche, die gerade den benach­tei­ligten Bevöl­ke­rungs­schichten zugu­te­kommen, vor allem Frauen, die darin Unter­stüt­zung in ihren unbe­zahlten Arbeits­be­rei­chen der Fürsorge fanden. Aber auch in reicheren Indus­trie­staaten wird wie selbst­ver­ständ­lich das Soziale als Ort genannt, in dem man beden­kenlos kürzen kann. Das Extra, das wir am ehesten entbehren können, aber eben nur, weil wir unter­schwellig darauf bauen, dass andere in ihrer ‚natür­li­chen‘ Fürsorg­lich­keit diese Arbeit dann erledigen.

Dass es aber nicht allein reicht, wenn Frauen in Macht­po­si­tionen gelangen, um diese Bilder zu korri­gieren, zeigt, dass auch Frauen, die über mehr finan­zi­elle Ressourcen verfügen, sich von der von ihnen erwar­tenden Mehr­be­las­tung der Selbst­lo­sig­keit frei­kaufen können: Sie können weiterhin ihr Image als Mutter, die alles schafft, insze­nieren, weil sie finan­ziell schlechter gestellte Frauen auch aus anderen Ländern bezahlen, um die Repro­duk­ti­ons­ar­beit in ihrer Familie zu meis­tern. Eine Spit­zen­po­li­ti­kerin wie Ursula von der Leyen hat nie genau thema­ti­siert, wie sie ein Leben mit fünf Kindern meis­terte. So tragen auch Frauen gerade in Spit­zen­po­si­tionen, die Vorbild­funk­tion haben, dazu bei, das Bild der unend­li­chen Ressource weib­li­cher Liebe aufrecht­zu­er­halten, anstatt dieses infrage zu stellen.

Selbstlos und unsichtbar

Dass das Sorgen für die körper­li­chen und emotio­nalen Bedürf­nisse von Menschen ein zentraler Bestand­teil der Ökonomie ist, wird von der herkömm­li­chen Wirt­schafts­wis­sen­schaft noch immer weit­ge­hend geleugnet. Es soll wie von Zauber­hand im Unsicht­baren einfach so geschehen. Dass alle Bereiche der Pflege und Fürsorge uns möglichst nichts kosten sollen, da sie qua Selbst­lo­sig­keit von Menschen, denen diese Selbst­lo­sig­keit natür­li­cher­weise entspreche (und es ihnen also auch nichts ausmache), zu leisten sei, haben wir auf alle Berufe im Sozialen und Pfle­ge­ri­schem über­tragen. Wir haben diese Arbeit damit syste­ma­tisch entwertet und diese Menschen dem Burnout preis­ge­geben. Klamm­heim­lich scheinen wir auf die emotio­nale Erpress­bar­keit von Fürsor­genden zu bauen, damit uns das bloß nichts kostet.

Doch höhere Löhne allein sind nicht die Lösung, wie Menschen in Pfle­ge­be­rufen immer wieder beteuern, sondern Entlas­tung und bessere Arbeits­be­din­gungen, weniger Über­stunden, ein besserer Perso­nal­schlüssel, mehr Präven­tion statt Notfall­be­hand­lung. Denn was sollen sie mit mehr Lohn, wenn sie keine Frei­räume zum Abschalten und Rege­ne­rieren haben, also einfach mal Mensch sein können, der nicht unauf­hör­lich nur für andere da ist.

Die Räume, in denen Menschen sich Selbst­lo­sig­keit leisten können, werden aber auch immer kleiner. Die Arbeits­be­din­gungen im globalen neoli­be­ralen Kapi­ta­lismus lassen kaum Zeit und Ressourcen, mit denen man es sich leisten kann, sich neben der Lohn­ar­beit in irgend­einer Form sozial und poli­tisch zu enga­gieren. Das gilt vor allem für Menschen, die sich neben der Lohn­ar­beit auch noch um andere sorgen. Ihre Perspek­tiven, ihre Sorgen bleiben unsichtbar, und unser Bewusst­sein, dass Pflege ein inte­graler Bestand­teil unseres Lebens und unserer Ökonomie ist, bleibt verschüttet. Die Anfor­de­rungen an Flexi­bi­lität, Mobi­lität und Leis­tung, die an uns gestellt werden, dienen in der Regel dem Wachstum und der Gewinn­ma­xi­mie­rung von Unter­nehmen – nicht unserer Lebens­qua­lität oder einer soli­da­ri­schen Gemeinschaft.

Für die Verge­mein­schaf­tung von Fürsorge

Fürsorg­lich­keit ist eine Eigen­schaft, die wir uns alle zu eigen machen sollten und die eine Gesell­schaft braucht. Aber diese mensch­liche Qualität und Notwe­nig­keit ist geschlechts­un­ab­hängig und darf nicht auf Selbst­auf­gabe beruhen. Fürsor­ge­ar­beit muss endlich den Platz in der Volks­wirt­schaft bekommen, der ihr von ihrer Bedeu­tung her zusteht, damit Pfle­gende nicht mehr nur zwischen Organisations- und Effek­ti­vi­täts­horror oder dem kompletten Rückzug aus der Arbeits­welt oder der Familie oder poli­ti­scher und sozialer Teil­habe wählen müssen. Viel­leicht brau­chen wir nicht nur eine Quote für Frauen, sondern gene­rell für Menschen mit Pfle­ge­er­fah­rung, weil sie mit ihrem Wissen ein besseres Verständnis haben, wie Unter­nehmen und Politik fami­li­en­freund­li­cher werden, was es wiederum anderen Fürsor­ge­ar­bei­tenden ermög­licht, in höhere Entschei­dungs­po­si­tionen zu kommen. Denn wenn die Menschen in Entschei­dungs­po­si­tionen selbst Fürsorge leisten und ein besseres Gespür dafür haben, wie viel diese Arbeit wert ist und wie viel sie einen persön­lich kostet, tut sich viel­leicht auch was bei der Belas­tung von Müttern und Vätern sowie in den pfle­ge­ri­schen Berufen.