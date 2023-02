Liebe Lese­rinnen und Leser

Die Erdbe­ben­ka­ta­strophe in der Türkei und in Syrien und das Leid Hundert­tau­sender kann uns nicht unbe­rührt lassen. Für die Ukraine haben wir Sie schon zweimal um Unter­stüt­zung gebeten – zu Beginn des russi­schen Angriffs­krieges vor einem Jahr und zu Beginn dieses Winters –, weil es Momente gibt, in denen man nicht nur über die Welt nach­denken und schreiben kann, sondern helfen muss, auch wenn der eigene Beitrag noch so klein ist.

Statt daher wie üblich auch diesen Sonntag einen Artikel zu publi­zieren, finden Sie hier eine Liste mit Spen­den­mög­lich­keiten. Weil die inter­na­tio­nale Kata­stro­phen­hilfe für die Türkei zum Glück offenbar erfolg­reich anläuft, konzen­trieren sich die nach­fol­genden Spen­den­vor­schläge auf Hilfs­werke, die beson­ders in den kurdi­schen Gebieten inner­halb des gesamten, riesigen Kata­stro­phen­ge­biets arbeiten. Warum? Viele Nach­richten spre­chen davon, dass die rund um die kurdi­sche Stadt Hatay in der Kälte aushar­renden Über­le­benden bis heute kaum Hilfe erreicht – sei es, weil die Verkehrs­in­fra­struktur wegen Krieges in Syrien zerstört ist, sei es wegen anhal­tender Grenz­sperren und sons­tiger Blockaden durch türki­sche und russi­sche Truppen, oder sei es wegen anhal­tender mili­tä­ri­scher Aktionen der türki­schen Armee gegen die Kurden. Es ist gegen­wärtig schwer, hier Genaueres zu sagen – klar ist nur, dass die Menschen in den kurdi­schen Gebieten ganz beson­ders auf unsere Hilfe ange­wiesen sind.

Ihr GdG-Team

Orga­ni­sa­tionen vor Ort

Kurdi­stan Roter Halbmond

https://www.heyvasor.com/de/alikari/, www.paypal.me/heyvasorakurdistane, Kreis­spar­kasse Köln, IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81, BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

Kurdi­stan Roter Halb­mond Schweiz (Crois­sant Rouge du Kurdi­stan Suisse)

Banque Canto­nale Vaudoise (Kanto­nal­bank), Konto N°: 10-725-4, IBAN: CH62 0076 7000 L543 3416 5, BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX

Alevi­ti­sche Gemeinde Deutschland

https://alevi.com/11591-2/, Volks­bank Köln Bonn, Verwen­dungs­zweck: Spende Erdbeben Türkei 2023 /Name/Adresse, IBAN: DE46 3806 0186 6401 4060 32, BIC/SWIFT: GENODED1BRS

Sosya­list Emek­çiler Partisi-SEP

https://www.sep.org.tr/partili-ol/

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=D2AJ9R9B843PN

Spen­den­aufruf von SEP: „Not enough search and rescue personnel and debris removal vehi­cles can be dispatched to the earth­quake zone urgently. People shou­ting for help are dying in front of our eyes. Tens of thousands of people are under the rubble. On the first day, espe­cially in these cold winter days, when it was very critical, the search and rescue teams and equip­ment were not quickly dispatched to the region, and those who could come out alive from under the rubble were left to die by the government. After the earth­quake, no gathe­ring area could be provided for hund­reds of thousands of people who came out of their homes, no warm tents or contai­ners could be set up to accom­mo­date ever­yone. The AKP mayor comes out and says we have a bread problem.“

Twitter: @SEPmedya

Ahab – zivile Initia­tive in der Türkei

https://ahbap.org/, IBAN TR150006400000210212150277, BIC/SWIFT: ISBKTRIS

Orga­ni­sa­tionen in Deutschland

medico inter­na­tional Nothilfe

https://www.medico.de/kampagnen/spendenaufruf-nothilfe-erdbeben

GLS Bank, Verwen­dungs­zweck: Nothilfe Erdbeben, IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02, BIC/SWIFT: GENODEM1GLS

Gewerk­schaft Erzie­hung und Wissen­schaft (GEW)

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/hilfe-nach-dem-erdbeben, Verwen­dungs­zweck: Erdbeben Türkei und Syrien, IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90, BIC/SWIFT: NOLADE2HXXX

Orga­ni­sa­tionen in der Schweiz

Helvetas

https://www.helvetas.org/de/schweiz/was-sie-tun-koennen/spenden/Notfall/nothilfe-syrien-tuerkei-formular?utm_source=social-paid&utm_medium=facebook&utm_campaign=202302_de_nothilfe-erdbeben_donation

Handicap Inter­na­tional Schweiz

https://donate.handicap-international.ch/de-erdbeben-turkei-syrien?fbclid=IwAR2DuOoAK-ck4VreEkLEgIuQhNHVSExzX8AHavHb3ILnwpJfznq7B4tzOqk

Tran­sa­tio­nale Organisationen

Welt­ernäh­rungs­pro­gramm der Vereinten Nationen

https://donate.wfp.org/de/1244/donation/single/?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=23852696863710086&utm_content=1&campaign=2027&utm_ad=23854002380290086&utm_adset=23852696863910086&utm_cid=7014y000001ghdeAAA&fbclid=IwAR32KdmYAPqYWbVBo2fRQpA7pF5XMV9WfkmR2upoo-vb_h55S8WN