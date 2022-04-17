С начала войны России против Украины мы публикуем на сайте „История современности“ статьи на различные актуальные темы: о том, как украинская литература уже с 2014 года документирует российскую агрессию, об истории неприемлемого обвинения Украины в фашизме, о том, как функционирует аффективная риторика Путина, о бомбардировке Россией Бабьего Яра…

Впрочем, еще и до войны мы писали и о запрете „Мемориала“, и о законе против „иностранных агентов“ и о дезинформации, распространяемой Russia Today.

Руководствуясь пожеланиями наших читателей, мы отобрали четыре статьи, которые были переведены на русский язык. Мы надеемся, что их прочитают и в России.

Риккардо Николози, Униженные и оскорбленные. Аффективная риторика Владимира Путина

Путин уже много лет пытается представить постсоветскую Россию как глубоко обиженную страну, которую неоднократно оскорблял и обманывал «Запад». Как Путин использовал эту аффективную риторику для подготовки к войне?

Билл Нивен, Бабий Яр, антисемитизм и нападение на Украину

После нанесения россиянами удара по мемориалу Бабий Яр президент Зеленский сразу же заявил, что существует опасность повторения Холокоста. Что это: просто словесная война – или, учитывая антисемитские кампании и нарушения международного права, вполне оправданное заявление?

Юлиана Фюрст, Украина, Путин и риторика войны

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Нарратив Путина о „денацификации“ Украины построен на риторике использования клейма „фашист“ по отношению к врагам. За этой риторикой стоит история, уходящая корнями во времена Второй мировой войны и продолжающая формировать различные культуры памяти в Украине и России до сих пор.

Франциска Тун-Хоэнштайн, Память людей уничтожить нельзя

14 декабря в Верховном суде Москвы продолжился процесс по делу о запрете «Международного Мемориала» в России. Но ни «Мемориал», ни осуществляемая им работа по восстановлению истории прошлых и нынешних преступлений против прав человека и гражданина не могут исчезнуть.