Die Schaf­fung des „ukrai­ni­schen Natio­na­listen“: Der KGB und die Konstruk­tion eines Feindbildes

Nationale Eigenständigkeit wurde in der Sowjetunion stets unter den Verdacht des „bourgeoisen Nationalismus“ gestellt. Am Beispiel der KGB-Akten, die in der Ukraine seit 2015 für die Forschung zugänglich sind, lässt sich zeigen, wie der Geheimdienst das Feindbild des „bourgeoisen Nationalisten“ schuf und dafür auch die Populärkultur nutzte. Die aktuelle russische Kriegspropaganda greift auf diese Narrative zurück.

Zurück auf Anfang: Rever­si­bles Erzählen in der Gegenwartsliteratur

Auffallend häufig finden sich in der Gegenwartsliteratur Texte, die bereits Erzähltes revidieren und noch einmal von Neuem beginnen. Die Literatur setzt hierfür Verfahren des Zurücksetzens und Wiederholens ein, wie sie aus digitalen Umgebungen bekannt sind – und wirft damit die Frage auf, warum eine von irreversiblen Veränderungen geprägte Gegenwart ausgerechnet von Reversibilität träumt.

Falsche Verspre­chungen: Präna­tal­dia­gnostik und das Recht auf Nichtwissen

Es ist eine Fantasie, dass sich „Behinderung“ mit medizintechnologischen Instrumenten kontrollieren lässt. Dies wird jedoch oft in der gynäkologischen Sprechstunde verbreitet und bestimmt zudem auch die Darstellung der Pränataldiagnostik in populären Fernsehserien, die sich für Inklusion stark machen. Erzählungen von Eltern behinderter Kinder hingegen zeigen: Behinderung ist der Inbegriff des Unverfügbaren.

Künst­liche Intel­li­genz und Öffentlichkeit

KI Slop ist überall. Übernimmt KI die öffentliche Sphäre? Bestimmt sie den Diskurs? Die einfache Antwort auf diese Frage ist: Nein! KI ist nicht und wird nicht autonom, aber Menschen nutzen diese Technologien, um damit den öffentlichen Diskurs in ihrem Sinne zu prägen. Felix Stalder mit einer medientheoretischen Analyse über den Einfluss KI-generierter Bilder auf öffentliche Debatten.

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Geschichte der Gegenwart
Geschichte der Gegenwart
Schweizer Filme über das Recht auf Abtreibung
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  • Schweizer Filme über das Recht auf Abtreibung

    Schweizer Filme über das Recht auf Abtreibung

    Sep 21, 2025 • 13:31

    1975 war das internationale Jahr der Frau. Die Abtreibungsfrage war in der Schweiz eines der großen Themen. Feminist:innen nutzten das Medium Film, um illegale Schwangerschaftsabbrüche aus der Tabuisierung zu befreien und für eine Liberalisierung zu mobilisieren.

  • Russland führt einen ideologischen Krieg

    Russland führt einen ideologischen Krieg

    Sep 14, 2025 • 16:58

    Die Russische Föderation wurde wiederholt als korrupter und ideologieloser Mafiastaat bezeichnet, um den russischen Nationalismus und die messianischen Ideen eines kommenden russischen Imperiums herunterzuspielen. Warum diese Perspektive falsch und vielleicht sogar gefährlich ist.

  • Zeigen oder Nicht-Zeigen? – Das ist nur eine der Fragen

    Zeigen oder Nicht-Zeigen? – Das ist nur eine der Fragen

    Aug 31, 2025 • 14:03

    Bilder können erinnern, bewahren und Wissen erzeugen – zugleich aber auch Gewalt und Diskriminierung fortschreiben. Mario Schulze und Sarine Waltenspül erörtern, wie Archive, Ausstellungen und Forschung verantwortungsvoll mit solchen Bildbeständen umgehen können – zwischen Ethik, Kontextualisierung und kollaborativer Praxis.

  • Essen von oben

    Essen von oben

    Aug 24, 2025 • 13:52

    Digitale Bilder von Essen sind allgegenwärtig, sie übernehmen vielfältige kommunikative Funktionen. Als visuelle Markierungen von Identität, Erinnerung und Zugehörigkeit sind sie Teil eines ironischen Spiels, werden aber auch in einem Kulturkampf von rechts instrumentalisiert.

  • Das deutsche Passfoto. Geschichte und Geschlecht

    Das deutsche Passfoto. Geschichte und Geschlecht

    Aug 17, 2025 • 13:03

    Seit wann und warum gibt es Fotos in Ausweisen? Ein Passfoto lässt unwillkürlich auf das Geschlecht der abgelichteten Person schließen. Doch was geschieht, wenn die Angabe des Geschlechts im Reisepass nicht mehr den tradierten binären visuellen Codierungen von Geschlecht entspricht? Britta Lange im GdG-Bildersommer über die Geschichte des Passbildes.

  • Hothouse Earth: Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe

    Hothouse Earth: Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe

    Aug 10, 2025 • 13:46

    Klimadiagramme sind mehr als visualisierte Daten, sie entwerfen ihre eigenen Narrative und prägen unser visuelles Verständnis der Klimakrise. Birgit Schneider analysiert, wie die Bilder emotionale Zugänge zur Klimakrise schaffen und zum Handeln aufrufen.

  • Bilder, paranoid gelesen. Die Netflix-Serie Adolescence

    Bilder, paranoid gelesen. Die Netflix-Serie Adolescence

    Jul 27, 2025 • 12:07

    Die Netflix-Serie Adolescence wird als Warnstück gelesen, obwohl ihre Bildsprache eine vielschichtige Gegenwartsanalyse anbietet: eine subtile Kritik an der populären Interpretationspraxis, die hinter allem, was man sieht, eine verborgene Wahrheit finden will.

  • Freie Bilder und die Verantwortung von Museen

    Freie Bilder und die Verantwortung von Museen

    Jul 20, 2025 • 16:43

    Was bedeutet die Forderung nach freien Bildern für Museen? Welche Schwierigkeiten und neuen Ansätze gibt es im Bereich von #OpenSource und #CreativeCommons? Wie wirken sich diese auf die Verantwortung von Museen im postkolonialen Kontext aus? Ein Plädoyer für die Wissensallmende.

  • Ist es nun „echter“? Wie die digitale Kolorierung historischer Filmaufnahmen falsche Versprechungen erzeugt

    Ist es nun „echter“? Wie die digitale Kolorierung historischer Filmaufnahmen falsche Versprechungen erzeugt

    Jul 13, 2025 • 15:09

    Digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz scheinen den Wunsch nach einer unmittelbar erlebbaren Vergangenheit Wirklichkeit werden zu lassen. Die Nachbearbeitung von Filmaufnahmen löst Faszination aus, zeigt aber auch Probleme und Irrtümer im Umgang mit historischen Quellen.

  • Der Blick nach rechts von uns. Paul Klees „Angelus novus“ (1920)

    Der Blick nach rechts von uns. Paul Klees „Angelus novus“ (1920)

    Jul 9, 2025 • 10:00

    Heute startet der GdG-Bildersommer. Den Auftakt bildet ein Aquarellbild von Paul Klee, das durch seinen ersten Besitzer Walter Benjamin eine wirkungsmächtige Deutung erhalten hat. Klees „Angelus novus“ von 1920 ist zum Engel der Geschichte geworden. Doch was ist auf dem Bild zu sehen?

Don’t judge me! Mora­li­sie­rungs­kritik als Pop-Phänomen

„Ich lass‘ mich nicht verurteilen!“ Solche Formulierungen ziehen sich durch aktuelle Song-Lyrics, hallen aber auch in Alltagsgesprächen, Ratgebern und Kommentarspalten wider. Warum meinen so viele, sich laut gegen Bewertungen und Urteile wehren zu müssen? Was hat das mit Pop, mit Clubkultur, mit Feminismus und mit Kulturkämpfen zu tun?

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Der Sound der Basis: Musik­ver­eine als Chance?

Chorsingen und Blasmusik in ihren lokalen und nationalen Vereinigungen zählen – ebenso wie das Vereinswesen allgemein mit seinen 80-100′000 Vereinen – zur Schweizer Kulturerbe-Liste der Lebendigen Traditionen. Dazu kommen zahlreiche Vereine, die sich Kammer- und Orchestermusik widmen: Sind sie Relikt einer sich überlebenden Gesellschaftskultur – oder ein Erfolgsmodell mit Zukunft?
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„The Odyssey ist ein Kriegs­film, ein Film über Trauma und Erinnerung“

"Die Filmsprache, die Schnitte, die Kameraführung, die Farben, die Musik. Wer den Film auf die Handlung reduziert, übersieht wesentliche Dimensionen" - Ein Gespräch von Christine Lötscher mit der Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin Elisabeth Bronfen.

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Der Sound zum Buch: Trans­media Storytel­ling durch Playlists

„Stille“ Tätigkeiten wie Lesen oder Lernen sind in der gegenwärtigen Populärkultur zunehmend von Musik begleitet, von kuratierten Playlists. Im Rahmen des GdG-Musiksommers fragt sich Christine Lötscher, worin die Faszination des Lesens mit Musik besteht.

Singen, bis der Dämon schläft

Im Gespräch gibt die Musikwissenschaftlerin Miriam Akkermann über ihre Forschungsprojekte zum Zusammenhang von Musik und Schlaf Auskunft. Warum wirken Schlaflieder und warum kann ein Schlaflied politisch sein? Und was ist die Rolle der Geisteswissenschaften in einem weiten interdisziplinären Feld wie der Schlafforschung?

Revolte gegen Moskau? Kehl­kopf­ge­sang und Rap aus Sibirien

Von Tywa bis zum Omsker Gebiet positionieren sich sibirische Musiker*innen auffällig oft als sibirisch und lassen dabei ein Wort bezeichnenderweise aus: Russland. Ein Streifzug durch die Popkultur, die Ethno-Szene und den Underground Sibiriens auf der Suche nach einer Selbstverortung, die vor allem nach dem Februar 2022 mehr als eine geografische Angabe ist.

Ein (un)komplizierter Held: Chris­to­pher Nolan saniert die Antike

Die Altphilologin Katharina Wesselmann ist für Geschichte der Gegenwart ins Kino gegangen und hat dabei zugeschaut, wie Christopher Nolan die Ambivalenzen der berühmten literarischen Vorlage zu Action verarbeitet. Doch wird der Blockbuster der literarischen Vielschichtigkeit seines antiken Helden gerecht und zu welcher Projektionsfläche stilisiert er ihn?

Ein Abschluss, den es nicht gibt

Am 28. Juni, dem Tag der Verfassung der Ukraine, präsentierte Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Gesetzesentwurf für ein ukrainisches Nationalpantheon. Was steckt hinter dieser Entscheidung?

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