Geschichte der Gegenwart

Die Schaffung des „ukrainischen Nationalisten“: Der KGB und die Konstruktion eines Feindbildes
Nationale Eigenständigkeit wurde in der Sowjetunion stets unter den Verdacht des „bourgeoisen Nationalismus“ gestellt. Am Beispiel der KGB-Akten, die in der Ukraine seit 2015 für die Forschung zugänglich sind, lässt sich zeigen, wie der Geheimdienst das Feindbild des „bourgeoisen Nationalisten“ schuf und dafür auch die Populärkultur nutzte. Die aktuelle russische Kriegspropaganda greift auf diese Narrative zurück.
Zurück auf Anfang: Reversibles Erzählen in der Gegenwartsliteratur
Auffallend häufig finden sich in der Gegenwartsliteratur Texte, die bereits Erzähltes revidieren und noch einmal von Neuem beginnen. Die Literatur setzt hierfür Verfahren des Zurücksetzens und Wiederholens ein, wie sie aus digitalen Umgebungen bekannt sind – und wirft damit die Frage auf, warum eine von irreversiblen Veränderungen geprägte Gegenwart ausgerechnet von Reversibilität träumt.
Falsche Versprechungen: Pränataldiagnostik und das Recht auf Nichtwissen
Es ist eine Fantasie, dass sich „Behinderung“ mit medizintechnologischen Instrumenten kontrollieren lässt. Dies wird jedoch oft in der gynäkologischen Sprechstunde verbreitet und bestimmt zudem auch die Darstellung der Pränataldiagnostik in populären Fernsehserien, die sich für Inklusion stark machen. Erzählungen von Eltern behinderter Kinder hingegen zeigen: Behinderung ist der Inbegriff des Unverfügbaren.
Künstliche Intelligenz und Öffentlichkeit
KI Slop ist überall. Übernimmt KI die öffentliche Sphäre? Bestimmt sie den Diskurs? Die einfache Antwort auf diese Frage ist: Nein! KI ist nicht und wird nicht autonom, aber Menschen nutzen diese Technologien, um damit den öffentlichen Diskurs in ihrem Sinne zu prägen. Felix Stalder mit einer medientheoretischen Analyse über den Einfluss KI-generierter Bilder auf öffentliche Debatten.
Don’t judge me! Moralisierungskritik als Pop-Phänomen
„Ich lass‘ mich nicht verurteilen!“ Solche Formulierungen ziehen sich durch aktuelle Song-Lyrics, hallen aber auch in Alltagsgesprächen, Ratgebern und Kommentarspalten wider. Warum meinen so viele, sich laut gegen Bewertungen und Urteile wehren zu müssen? Was hat das mit Pop, mit Clubkultur, mit Feminismus und mit Kulturkämpfen zu tun?
Der Sound der Basis: Musikvereine als Chance?
Chorsingen und Blasmusik in ihren lokalen und nationalen Vereinigungen zählen – ebenso wie das Vereinswesen allgemein mit seinen 80-100′000 Vereinen – zur Schweizer Kulturerbe-Liste der Lebendigen Traditionen. Dazu kommen zahlreiche Vereine, die sich Kammer- und Orchestermusik widmen: Sind sie Relikt einer sich überlebenden Gesellschaftskultur – oder ein Erfolgsmodell mit Zukunft?
„The Odyssey ist ein Kriegsfilm, ein Film über Trauma und Erinnerung“
"Die Filmsprache, die Schnitte, die Kameraführung, die Farben, die Musik. Wer den Film auf die Handlung reduziert, übersieht wesentliche Dimensionen" - Ein Gespräch von Christine Lötscher mit der Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin Elisabeth Bronfen.
Der Sound zum Buch: Transmedia Storytelling durch Playlists
„Stille“ Tätigkeiten wie Lesen oder Lernen sind in der gegenwärtigen Populärkultur zunehmend von Musik begleitet, von kuratierten Playlists. Im Rahmen des GdG-Musiksommers fragt sich Christine Lötscher, worin die Faszination des Lesens mit Musik besteht.
Singen, bis der Dämon schläft
Im Gespräch gibt die Musikwissenschaftlerin Miriam Akkermann über ihre Forschungsprojekte zum Zusammenhang von Musik und Schlaf Auskunft. Warum wirken Schlaflieder und warum kann ein Schlaflied politisch sein? Und was ist die Rolle der Geisteswissenschaften in einem weiten interdisziplinären Feld wie der Schlafforschung?
Revolte gegen Moskau? Kehlkopfgesang und Rap aus Sibirien
Von Tywa bis zum Omsker Gebiet positionieren sich sibirische Musiker*innen auffällig oft als sibirisch und lassen dabei ein Wort bezeichnenderweise aus: Russland. Ein Streifzug durch die Popkultur, die Ethno-Szene und den Underground Sibiriens auf der Suche nach einer Selbstverortung, die vor allem nach dem Februar 2022 mehr als eine geografische Angabe ist.
Ein (un)komplizierter Held: Christopher Nolan saniert die Antike
Die Altphilologin Katharina Wesselmann ist für Geschichte der Gegenwart ins Kino gegangen und hat dabei zugeschaut, wie Christopher Nolan die Ambivalenzen der berühmten literarischen Vorlage zu Action verarbeitet. Doch wird der Blockbuster der literarischen Vielschichtigkeit seines antiken Helden gerecht und zu welcher Projektionsfläche stilisiert er ihn?
Ein Abschluss, den es nicht gibt
Am 28. Juni, dem Tag der Verfassung der Ukraine, präsentierte Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Gesetzesentwurf für ein ukrainisches Nationalpantheon. Was steckt hinter dieser Entscheidung?